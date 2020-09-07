الشرطة تفض 8 حفلات زفاف وتغلق 3 قاعات للأفراح في جنين

وطن: فضت الشرطة، مساء اليوم الإثنين، 8 حفلات زفاف وأغلقت 3 قاعات للأفراح وألقت القبض على أحد المغنين في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على معلومات وصلت لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة حفلات زفاف في المحافظة، على الفور تحركت قوة من الشرطة إلى مكان تنظيمها وقامت بفض 8 حفلات زفاف وإغلاق 3 قاعات للأفراح وقبضت على مغننٍ، وذلك لمخالفتهم تعليمات الحكومة القاضية بإيقاف كافة الاحتفالات لحصر انتشار فيروس كورونا في محافظات الوطن.

وناشدت الشرطة المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم والسلامة العامة.