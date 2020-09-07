الصحة بغزة: بدء تطعيم الأطفال في بعض المراكز الأربعاء

وطن: أعلن نائب مدير الإدارة العامة للرعاية الأولية في وزارة الصحة موسى عابد، اليوم، عن فتح باب بعض المراكز الصحية لتقديم خدمة تطعيم الأطفال في جميع محافظات غزة ابتداء من صباح بعد غد الأربعاء.

جاء ذلك عقب اجتماع تنسيقي مع وكالة الغوث للبدء في العمل بالتدريج في المناطق ذات التصنيف الأصفر والأخضر بحسب تصنيفات وزارة الداخلية.

وأكد عابد أن مراكز الرعاية الأولية ستستمر في تقليص خدماتها الصحية للمواطنين وستقتصر على خدمات التطعيم للأطفال فقط فى المراكز التالية: منطقة غزة( مركز شهداء الزيتون، مركز القبة ،مركز الفلاح ، ومركز شهداء الدرج )، ومنطقة الوسطى مراكز(دير البلح،وادي السلقا،الزوايدة) ومنطقة خان يونس مراكز(بني سهيلا، شهداء خان يونس، القرارة، عبسان الكبيرة)ومنطقة رفح مراكز(شهداء رفح،تل السلطان).

ونوه عابد إلى أن مركزي الزوايدة ووادي السلقا سيتم العمل بهما بدءا من يوم السبت القادم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتبعها وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا.

وأوضح أنه تم تقسيم الأطفال حسب فئاتهم العمرية تفاديا للازدحام، منوها إلى أن تطعيم الأطفال المواليد لمدة يومين من يوم الأربعاء إلى الخميس، والأطفال ممن يبلغون عمر الشهر يتم تطعيمهم يوم السبت فى تاريخ 12، والأطفال عمر الشهرين يومي الأحد والإثنين تاريخ 13+14، وتطعيم الأطفال عمر الأربع شهور يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخ 15+16، والتطعيم للأطفال عمر الستة شهور يومي الخميس والسبت تاريخ 17+19، والتطعيم للأطفال عمر السنة يومي الأحد والإثنين 20+21، أما يوما الثلاثاء والأربعاء بتاريخ 22+23 لتطعيم الأطفال الذين تبلغ أعمارهم العام والنصف.

وأكد أنه في ظل الظروف الحالية فإن الادارة العامة للرعاية الأولية تعمل جاهدة لضمان وصول الخدمات الصحية لجميع الفئات المجتمعية وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والتطعيمات اللازمة، ودون تعريضهم لخطر الإصابة بعدوى (كوفيد-19).

وشدد على أهمية التباعد الجسدى، على أن تكون مسافة التباعد أكثر من متر، داعيا جميع المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية و مكافحة العدوى.

وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة للمراجعين والموظفين على حد سواء، إلى جانب التأكيد على أن يرافق الطفل مرافق واحد فقط، والالتزام بالمواعيد والتواريخ المحددة للمحافظة على الوقاية والسلامة.