هاني عرفات يكتب لـوطن: كل شئ على ما يرام حتى ربع الساعة الأخير

يميل بعض المحللين السياسيين و من باب إلقاء اللوم على تنظيم الإخوان المسلمين لما حل بالعالم العربي من إنهيار للنظام الرسمي العربي ،و الذي نتج عنه لاحقاً ثورات و حروب أهلية لا يزال أوار بعضها مشتعلاً إلى يومنا هذا ، هذا الانهيار الذي أسفر أيضاً عن تحلل دول أخرى من التزامها الأخلاقي بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية قضية العرب الأولى على مدار العقود السبعة الاخيرة بالانضمام علناً الى تحالف صريح مع الدولة العبرية ، و تستند وجهة النظر هذه إلى ألأمر الرئاسي (السري في حينه) للرئيس الاميركي باراك أوباما المعرف باسم الأمر الرئاسي رقم ١١ للعام ٢٠١٠ و الذي ينص فيما ينص عليه ( استناداً إلى مصادر إعلامية يمينية أميركية) إلى ضرورة إشاعة الديمقراطية في العالم العربي من خلال تمكين الإسلام السياسي المعتدل من الحكم . طبعاً هذه السياسة أخذت شكلاً و إستعانت بأدوات محددة لتنفيذ الخطة المرسومة ، و بالفعل هناك أدلة تكاد تكون واضحة على هذا التوجه ، فبعد أن إنطلقت المظاهرات الاحتجاجية في تونس بوقت قصير، قام ضابط تونسي برتبة مقدم بمنع عائلة الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي من مغادرة مطار تونس ، مما أوصل إشارة واضحة لبن علي بأن الغطاء الأميركي قد رفع عنه ، مما دفعه إلى مغادرة تونس و اللجوء إلى السعودية معلناً تخليه عن الحكم . كما نذكر في هذا الخصوص أيضاً ، الانتقادات الاميركية المتكررة للرئيس المصري الاسبق حسني مبارك و بشكل علني غير مسبوق و مطالبته بمشاركة المعارضة ( المقصود الاخوان المسلمين) في السلطة ، الأمر الذي دفع مبارك في السنوات الاخيرة من حكمه إلى انتقاد الحليف الأميركي أكثر من مرة عبر مقابلات متلفزة ، و القول بأنهم يمارسون علينا ضغوطاً شديدة .... و مقولته المتغطي بأمريكا عريان .

و بدأت الثورات العربية تتوالى في كل من ليبيا و سوريا و اليمن ، و لم تكد تنجو أي دولة عربية ذات نظام ( جمهوري) من هذه الثورات بإستثناء الجزائر و لبنان و السودان ، حيث ما لبثت هذه البلدان أن انضمت إلى سابقاتها و لو بشكل أقل حدة و دموية لعوامل تتعلق بتوازنات داخلية بالدرجة الاولى و بشكل أساسي أن الخارطة الحزبية في هذه البلدان لم تعطي سيطرة كاملة للإخوان فيها أو كانوا هم أو حلفاؤهم من يحكمون البلد كما في حالة السودان. أما ما ميز هذا التحول هو خلو الانظمة الملكية العربية من أي ثورات مشابهة فقد مرت هذه العاصفة دون أي إحتجاجات تذكر في دول الخليج العربي أو المغرب أو الاردن ، مما يوحي بأن رياح التحول لم يرد لها منذ البداية أن تعصف بهذه البلدان . و رغم أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن هذه الثورات لم يكن لها ما يبررها ، فإن أغلب هذه الانظمة كانت قد مارست سياسات تكميم الأفواه و قمع الحريات السياسية على نطاق واسع ، و تدهورت الاحوال المعيشية لمواطني هذه البلدان إلى درجة كبيرة ، و كان يكفي شرارة واحدة و مجرد إشارة برفع الغطاء عن هذه الانظمة لتشعل بركاناً من الغضب الشعبي .

و لكن رؤية الامور من هذه الزاوية لا يعطي الصورة الحقيقية و الكاملة إلى ما آلت إليه الامور ، و حتى نستطيع أن نفهم ما جرى و يجري حتى هذه اللحظة لا بد من العودة إلى الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة في آيلول ٢٠٠١ و التي أسفرت عن مقتل ما يقارب الثلاثة آلاف أميركي غالبيتهم من المدنيين ، حيث إستحوذ المجددون أو المحافظون الجدد على زمام الامور في البيت الأبيض ، مما أدى إلى شن حربين مدمرتين على كل من أفغانستان و العراق في غضون عامين فقط مرة بحجة القضاء على طالبان و تنظيم القاعدة في أفغانستان و المرة الاخرى بحجة منع العراق من امتلاك أسلحة للدمار الشامل . إلا أن الامور تعدت ذلك بإعلان مستشارة الامن القومي الاميركي في حينه و وزيرة الخارجية الاميركية لاحقاً كونداليزا رايس عن نية الادارة لبناء شرق أوسط كبير و أن المنطقة بحاجة إلى الفوضى الخلاقة ، الامر الذي تجلى لاحقاً و بعد بضع سنوات فقط في حروب داخلية أهلية ، و حروب إقليمية ما زال أغلبها مشتعلاً حتى كتابة هذه السطور.

و بالعودة الى مصطلح الفوضى الخلاقة فقد وردت سابقاً في أدبيات الحركة الماسونية و كتابات ميكافيلي ، و المقصود منها إحداث هزات عميقة و خلخلة الانظمة القائمة مما يؤدي إلى سقوطها من خلال الفوضى و من ثم تتحول هذه الفوضى إلى نظام آخر . ومما لا شك فيه بأن غزو العراق و احتلاله و تغيير النظام كان خطوة متقدمة على هذا الطريق ، النظام العراقي لم يكن يشكل تهديداً يذكر على أميركا خصوصاً بعد هزيمته في الكويت و العقوبات المشددة و حظر الطيران .. الخ ، و لكن زواله كان يعني تقدم قوى جديدة جزء منها يدين بالولاء للمحتل ، أما الجزء الاخر ممثلاً بحزب الدعوة الاسلامي ، و هو النسخة الشيعية لحزب الإخوان المسلمين ، البراغماتي المرن و لكن في نفس الوقت ذو طابع طائفي محض ، هذا الاحتلال وما نتج عنه من (نظام) جديد صار أو أريد له أن يشكل تهديداً لإمارات وممالك الخليج و تحديداً ما أصبح يسمى خطر التمدد الشيعي الإيراني ،مما أذن ببدء مرحلة جديدة من الاصطفافات السياسية ، و ربما بداية للخروج من أمن عربي ذاتي يعتمد على الدول العربية أساساً في مواجهة مخاطر إقليمية محتملة ، إلى البحث عن أمن إقليمي خارج نطاق المنظومة العربية الرسمية ، وصولاً إلى الشرق الأوسط الكبير ، الذي يشرع الدخول في تحالفات مع دول غير عربية في المنطقة و تالياً محاولة إدخالها قسراً كجزء أصيل في المنطقة ، و هنا تأتي المرحلة الثالثة من الفوضى الخلاقة و الشرق الاوسط الكبير التي بشرت به رايس قبل أكثر من سبعة عشر عاماً و هو ما عكفت عليه الادارة الحالية من سياسات لتكمل ما بدأ منذ العام ٢٠٠٣ ، و هو دفع ما تبقى من أنظمة متهالكة و يائسة إلى الخلاص عن طريق التحالف المباشر مع إسرائيل ، و العمل على إطالة أمد الصراعات و الحروب الاهلية في القسم الاخر منها ، و لتحقيق هذا الهدف كان لا بد من إيجاد أطراف محلية و إقليمية لدعم و تغذية هذه الصراعات ، الامارات و السعودية لشن حرب ظالمة على اليمن بحجة الدفاع عن الشرعية التي لم يتجاوزها الزمن و حسب بل حسابات الامارات و السعودية بعد أن إستهلكتها حتى الرمق الاخير ، و الدور الاماراتي و السعودي في الاطاحة بحكم الاخوان في مصر ، ( دول الخليج لم تكن راضية عن سياسة الرئيس أوباما لجهة تمكين الإخوان من السلطة حيث أن هناك إعتبارات تاريخية و فقهية تنافسية في هذا الموضوع لا يتسع المجال لبحثها هنا ) و مساعدة النظام الناشئ هناك لتثبيت أقدامه ، و التحالف مع عساكر السودان لإجهاض الثورة هناك، و الدعم الاماراتي السعودي المصري لحفتر في ليبيا ، في المقابل بقيت قطر المتحالفة مع تركيا على دعمها القوى الاسلامية في كل من مصر و ليبيا و سوريا و حتى في فلسطين .

ولا بد من الاشارة هنا إلى أن الدور القطري ، كان محورياً و أساسياً في عهد الرئيس أوباما للتواصل مع و دعم التيار السياسي الاسلامي في المنطقة ، إلا أن هذا الدور تراجع وبشكل ملحوظ في عهد الرئيس طرامب لصالح تزايد الدور الإماراتي السعودي ، ورغم ذلك ترك كلا الطرفان ليمارسا صراعهما بالوكالة على الأراضي الليبية و السورية و المصرية و السودانية و اللبنانية و حتى الفلسطينية ... الخ كون هذا الصراع الدائر إنما يعزز نظرية الفوضى الخلاقة والشرق الاوسط الجديد . إذن و إن اختلف الشكل فإن السياسات أتت مكملة لما قبلها و الهدف بقي نفس الهدف و إن اختلفت الأدوات و أعيد توزيع الأدوار .

ماذا عن المستقبل هل ستبقى المنطقة العربية محكومة بصراعات و حروب أهلية إلى ما لا نهاية ؟ هذا ما ستجيب عليه قادم الايام ، و إن كانت الصورة قاتمة و سوداوية، فإن لحركة التاريخ رأي آخر ، الدول الكبرى تعاني نفسها من أزمات و إستحقاقات ، و دول الإقليم تعاني من مشاكل هي الاخرى ، و لكن الاهم من ذلك كله هي الجماهير التي أصبحت بأمس الحاجة إلى فكر و ممارسة جديدة خارج الاطار الشعبوي و القبلي و الطائفي لتشق طريقها نحو مستقبل آمن و مشرق بعيداً عن مخلفات الماضي ، و فيما قد يظن البعض أن هذا ضرب من الخيال ، نعيد و نؤكد أن قوى الظلام ستبقى تظن أن كل شئ على ما يرام حتى ربع الساعة الأخير .