الجاغوب: مرسوم رئاسي بنقل السفير جبران الطويل من سفارة فلسطين في قبرص الى مقر وزارة الخارجية

وطن: أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بنقل السفير جبران داوود جبران الطويل من سفارة فلسطين في قبرص الى مقر وزارة الخارجية ونقل ملفه من الصندوق القومي الفلسطيني بمنظمة التحرير الى وزارة الخارجية وفقا لاحكام قانون السلك الدبلوماسي النافذ، وفق ما ذكر رئيس المكتب الإعلامي مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب.

وقال الجاغوب في تصريح على حسابه في "فيسبوك"، اليوم، أنه كانت قد شكلت لجنة تحقيق للطويل بأمر من الرئيس بناء على مراسلة من امين سر حركة فتح في قبرص حول تجاوزات وردت في كتاب حركة فتح في قبرص.

فيما يلي مرفق المرسوم الرئاسي رسالة وزير الخارجية للطويل وكتاب من حركة فتح بتاريخ ١٣/٢/٢٠٢٠ حول تجاوزات الطويل: