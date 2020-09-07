حزب الشعب يطالب بوقف التدهور في الحريات العامة وتعزيز استقلال القضاء

وطن: أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره لقيام الأجهزة الأمنية بمنع دخول القضاة والمحامين إلى مجمع المحاكم بمدينة البيرة، وكذلك الاجراءات الأمنية المبالغة التي رافقت وقفة سلمية ومؤتمر صحفي للمطالبة بإصلاح القضاء.

ودعا حزب الشعب في بيان وصل وطن، الإثنين، أعلى المستويات السياسية في السلطة الوطنية بالتدخل لوقف هذا التدهور الخطير، عبر:

1- اتخاذ كل الاجراءات الجادة والفورية التي من شأنها عدم التدخل في القضاء الفلسطيني وتعزيز وتكريس استقلاله، من جهة، وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.

2- مساءلة ومحاسبة كل جهة تقوم بانتهاك الحريات العامة وحقوق المواطنين أو تتدخل بعمل القضاء وتمس باستقلاله.

3- احترام العمل المهني للقضاة والمحامين الفلسطينيين، والمسارعة في تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقاَ لقانون السلطة القضائية.