الاجهزة الامنية تمنع وقفة للقضاة والمحامين للمطالبة بإصلاح القضاء امام مجمع المحاكم في البيرة

وطن: انتشرت الاجهزة الامنية وقوات مكافحة الشغب باعداد كبيرة منذ ساعات الصباح امام مجمع المحاكم في مدينة البيرة.

وجاء انتشار العناصر الامنية لمنع وقفة ومؤتمر صحفي دعا له قضاة ومحاميين للمطالبة باصلاح القضاء.

ونشرت العناصر الامنية الحواجز الحديدية حول مجمع المحاكم في محاولة لمنع اي وصول للمجمع لتنظيم الوقفة، حسب ما اكده مراسل وطن.

واكد مراسل وطن، ان الاجهزة الامنية منعت طاقم وطن من تغطية الفعالية، كما منعت الصحفيين كذلك وطلبت منهم مغادرة المكان.