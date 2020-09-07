48 حادث حريق وإنقاذ خلال الـ24 ساعة الماضية

وطن: قال الدفاع المدني ان طواقمه تعاملت، مع 48 حادثا، منها 32 حريقا، و16 حالة تقديم مساعدة، في الضفة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح الدفاع المدني في بيان صحفي، أن الحوادث تنوعت بين 22 حريقا في الاعشاب، وحريق 20 شجرة زيتون في بلدة دير استيا، وحريق منزل في بلدة العوجا شمال أريحا، ومنزل ببلدة جينصافوط شرق قلقيلية، وحريق مركبة في مدينة طولكرم وبلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأشار إلى أنه طواقمه عقمت ستة مواقع في محافظات الخليل والقدس ورام الله والبيرة، ونفذت (128) جولة ميدانية لفحص اجراءات السلامة العامة في القطاعات التجارية والصناعية، ومنحت (46) تصريحا للقطاعات المســـــتوفية للشــــروط، وأغلقت (5) مصاعد وأخطرت آخرين بالاغلاق لعدم اســــتيفائهما شروط السلامة العامة.