بسبب كورونا.. استمرار حظر التجول في قطاع غزة لليوم الـ14

غزة- وطن: يتواصل سريان حظر التجوال في قطاع غزة لليوم الـ14 على التوالي، في إطار جهود الجهات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" بين المواطنين في القطاع.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني إنه وفي إطار التقييم المستمر للحالة الوبائية في غزة، قررت تخفيف إجراءات حظر التجوال في مناطق (المغازي، والمصدر، وتبة 86) وسط القطاع.

كما أعلنت عن تخفيف إجراءات حظر التجوال في الجزء الشرقي من حي الزيتون بمدينة غزة، الواقع شرق شارع صلاح الدين، والمنطقة الممتدة حتى تقاطع شارع المنصورة.

كما تضمن القرار تخفيف إجراءات حظر التجوال في أجزاء من منطقة جنوب غرب مدينة غزة، في المربع الواقع من مفترق السرايا حتى مفترق أبو حصيرة غربًا، إلى مفترق الشاليهات جنوباً إلى مفترق الصناعة، مروراً بشارع بيروت حتى مفترق الطيران شرقًا.

وأوضحت أن إجراءات التخفيف تشمل السماح بحُرية الحركة للمواطنين وفق ضوابط السلامة والوقاية، من الساعة 7:00 صباحًا حتى 8:00 مساء داخل نطاق المناطق المذكورة فقط.

وأكدت الداخلية أنه يمنع التجمع لأكثر من عشرة أشخاص في الأماكن المغلقة، أو التجمع لأكثر من 20 شخصاً في المناطق المفتوحة، داخل المحافظات المذكورة.

وأشارت إلى أنه يسمح بحركة المركبات داخل نطاق المناطق المسموح الحركة فيها، ويمنع استخدام الحافلات بأنواعها.

ونبهت الداخلية إلى السماح لأصحاب الحرف بالعمل والتنقل ضمن إجراءات السلامة والوقاية، ومنع الازدحام.

وشددت على استمرار قرار منع الحركة والتنقل بين المحافظات.

ضرورة اتباع إجراءات السلامة أثناء التنقل في المناطق المذكورة، بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي.

وبين أن الأجهزة الشرطية والأمنية على الحواجز ستوقف المواطنين المخالفين لإجراءات السلامة، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة.

ونوهت الداخلية إلى أنه يُمنع تحرك الأطفال وكبار السن؛ حفاظاً على سلامتهم.

وجددت التأكيد على تواصل إغلاق المدارس والمساجد والجامعات والمولات التجارية والصالات والنوادي والمتنزهات والاستراحات والأسواق الشعبية.

وبشأن محافظة شمال قطاع غزة، أكدت الداخلية بقاء إجراءات حظر التجوال المُشدد كما هي دون تغيير، مع الاستمرار في تشديدها بمناطق: النصر، الشيخ رضوان، الشاطئ، الصبرة، في محافظة غزة.

يذكر أن وزارة الصحة في غزة أعلنت صباح أمس الأحد، عن تسجيل 162 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.