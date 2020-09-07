الاحتلال يعتقل شابين من قرية المزرعة الغربية

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، شابين في قرية المزرعة الغربية شمال غرب مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية، " إن قوة عسكرية مكونة من عشر دوريات وناقلات الجنود اقتحمت قرية المزرعة الغربية وداهمت منزل الأسير المحرر محمد مصطفى شريتح واعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة.

وأضافت أن الجنود قاموا بأعمال التفتيش الدقيق والعبث بمقتنيات المنزل وتحطيم الأثاث وخلع الأبواب.

وذكرت أن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر يحيى حسن عودة، بعد مداهمة منزله بصورة همجية وتحطيم أثاث المنزل.

وخلال الاقتحام رشق مجموعة من الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.