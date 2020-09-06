بعد تفشي فيروس كورونا فيها.. الاحتلال يعلن عن إغلاق ليلي لعدة بلدات بالداخل المحتل

وطن: أعلنت سلطات الاحتلال عن فرض الإغلاق الليلي، على 40 منطقة بينها عدة بلدات فلسطينية في الداخل المحتل ومدينة القدس، بعد تسجيلها ارتفاعاً في الإصابات بفيروس كورونا.

وتشمل القيود التي أقرها المجلس الوزاري المختص "بكورونا" في حكومة الاحتلال، فرض إغلاق ليلي من الساعة السابعة مساء حتى الخامسة فجراً؛ وإغلاق المؤسسات التعليمية.

ومن بين البلدات في الداخل المحتل التي سيشملها الإغلاق: أبو سنان، وأم الفحم، وبقعاثا، وباقة الغربية، والبعينة نجيدات، وجولس، وجلجولية، وجت، ودالية الكرمل، والرينة، والطيبة، والطيرة، وكسرى سميع، وكفر قرع، وكفر برا، وكفر مندا، وكفر قاسم، وعين ماهل، واللقية، الناصرة، وعسفيا، وعرعرة، والفرديس، وقلنسوة، وشفاعمرو، ويافة الناصرة.

من جانبه قال عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، علي الجبريني إن "القرارات الخاصة بالحظر الليلي لا تشمل مدينة القدس، مرحلياً وسيتم تحديد الوضع بخصوص عدد من الأحياء صباح يوم غد".