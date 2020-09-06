صحة غزة: الأعداد المتزايدة لاصابات كورونا تدق ناقوس الخطر

وطن: أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة أن الاعداد المتزايدة في الإصابات بفيروس كورونا تدق ناقوس خطر في القطاع، مشيرا الى أن أي إصابة بفيروس كورونا تؤثر بشكل مباشر على من حولها بفعل الكثافة السكانية في قطاع غزة

وقال القدرة في تصريح له مساء الأحد: "نستغرب سلوك بعض المواطنين في إخفاء إصابتهم بفيروس كورونا ويجب التعامل بمسؤولية".

ولفت الى أن فرق التقصي الوبائي تتبع خارطة الحالات المكتشفة والمخالطين في حي الصبرة بمدينة غزة

وتوقع القدرة زيــادة في عدد الإصـابات بفيروس كورونا بقطاع غزة، مشددا على أن الأمر يبقى مرهون بالتزام المواطنين.