شاهد | اشتية: نحن في الربع ساعة الأخيرة من كل الأزمات الاقتصادية والمالية

وطن: أكد رئيس الوزراء محمد اشتية في تصريحين، اليوم الأحد، أن الأزمة المالية والاقتصادية التي نعيشها وصلت إلى مرحلة تنبىء بقرب نهايتها.

وقال في فيديو على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك مساء اليوم مخاطباً المعلمين: "أدرك أن الظروف التي نعيشها صعبة، ونحن في الربع ساعة الأخير من كل الأزمات الاقتصادية والمالية التي نعيشها".

وقال اشتية خلال افتتاح العام الدراسي بمدارس بمحافظة رام الله والبيرة صباحاً: "أشد على أيدي المعلمين والموظفين بشكل عام، ونعرف أن ظروفهم صعبة نتيجة الوضع المالي، ولكن أؤكد لهم أن هذا اجراء مؤقت وأن الـ50% من رواتبهم سيأخذونها قريباً".

مؤكداً أن النقطة الأهم لدى الفلسطينيين في الوقت الراهن هي عدم الخضوع للابتزاز الإسرائيلي.

ولم يوضح رئيس الوزراء آلية حل الأزمة المالية.