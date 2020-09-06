247 حالة وفاة و5848 إصابة و1978 حالة تعاف بصفوف جالياتنا في العالم

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين مساء اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة في صفوف جالياتنا في العالم بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 247 حالة، وارتفاع الاصابات إلى 5848، وحالات التعافي لـ 1978.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل 3 حالات حالة جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا، للمواطن عبد الحميد سعيد سليم السقا (78 عاما)، والمواطن منير علي محمد كحيل (80 عاما)، والمواطن صابر محمد كنعان(73 عاما) ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الى 82 حالة.

وأعلن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في دالاس واوهايو ونيوجيرسي، ليرتفع عدد الاصابات الى 3543 إصابة، فيما لم تسجل اية حالة وفاة لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 74 حالة.

وبين فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء، بمغادرة دفعة جديدة من الأحباب العالقين في الوطن اليوم الى مصر، ولندن، وايرلندا، وتركيا للالتحاق بأعمالهم واسرهم ودراستهم.