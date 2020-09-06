الجمعية الاستهلاكية التعاونية للموظفين العمومين تجري انتخاباتها

وطن: عقدت الجمعية الاستهلاكية التعاونية للموظفين العمومين اجتماع الهيئة العامة، الأحد، بحضور رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك ومدير التعاون عبد الناصر عادي، حيث تم اجراء انتخابات الهيئة الادارية للجمعية.

وترأس الاجتماع العضو الأكبر سنا الوزير محمد ابو العوض رئيس المجلس الاقتصادي بكدار ، والذي تأكد من النصاب القانوني حيث بلغ الحضور 80٪؜، كما وأكد على أهمية انجاز هذا العمل لما فيه من فائدة للموظفين المدنين والعسكرين والمتقاعدين؛ من خلال توفير السلع الضرورية باسعار مخفضة.

وقد تم انتخاب هيئة ادارية للجمعية مكونة من:

بسام زكارنه رئيسا

احمد الصباح نائبا للرئيس

اسامة النجار امين السر

فيصل العطاري امين الصندوق

وفاء حمايل عضو

خالد العموري عضو

محمد أبو رحمه عضو

وتم انتخاب كل من محمد ابو جامع وعمار ياسين وجاد غزاوي بدلاء في حال انتهاء خدمة احد اعضاء الهيئة الادارية . وتم انتخاب هيئة رقابية مكونة من حسن ابو العيلة وغدير ابو الرب و لؤي شحادة ، واحمد عمر بديل في حال انتهاء عمل احد اعضاء هيئة الرقابة، كما تم اختيار بنك واختار مدقق الحسابات للجمعية.

وثمن زكارنه جهد الجميع من المؤسسين لانجاز هذا المشروع الهام الذي انتظره الموظفين منذ سنوات، والذي لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكامل من دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية الذي بادر بالخطوة الاولى لانجاز هذا المشروع الهام.

واضاف زكارنه ان الجمعية ستعمل على فتح فروع لها في فلسطين من رفح حتى جنين وستكون الانطلاقة من رام الله، منوها ان اسباب التاخير باعلان هذه المفاجاة السارة للموظفين يعود لانتشار فايروس كرونا وعدم القدرة على عقد اجتماعات للهئية العامة.

ونوه زكارنه ان هذه انطلاقة للمشروع الاول للموظفين، وستكون هناك مشاريع اخرى في المستقبل القريب تتعلق بالاسكان وصندوق الطالب لأبناء الموظفين.