مجهولون دخلوا إلى قاعدة كبيرة للاحتلال قرب الحدود مع لبنان وأخذوا الكثير من الأسلحة

وطن: أعلنت وسائل إعلام عبرية أن مجهولين دخلوا إلى اللواء المركزي 769 في الجليل وأخذوا الكثير من الأسلحة بعد أن دخلوا إلى مخزن السلاح.

وأضافت أن من بين ما سرق 23 بندقية رمي قنابل، و15 بندقية أم – 16. وقد عثر على ثغرة في الجدار المحيط بالقاعدة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يفحص كل جهات التحقيق، ومن ضمنها إمكانية مساعدة "للسارقين" من داخل القاعدة.

يذكر أن اللواء رقم 769 هو لواء مناطقي في تشكيلة الجليل، ومسؤول عن الأمن الجاري في القطاع الشرقي من الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان.