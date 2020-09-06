بومبيو: الإمارات و"إسرائيل" توصلتا لاتفاق لتشكيل تحالف ضد إيران

وطن: أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، أنّ "الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق من أجل تشكيل تحالف ضد إيران لحماية الأراضي الأمريكية والشرق الأوسط عبر اتفاقية أبراهام للتطبيع الكامل بينهما"، على حد وصفه.

وأوضح بومبيو خلال حوار تلفزيوني عبر قناة "FOX News" نشرت وزارة الخارجية الأمريكية جزءا منه، أنّ "الاستماع إلى الحوار الذي دار بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد كان لحظة تاريخية"، واصفاً اتفاقية التطبيع بين الإمارات ودولة الاحتلال بأنّها "تاريخية".

كما لفت بومبيو خلال حديثه إلى أنّ "الدول العربية لا تعترف بحق إسرائيل بالوجود كوطن لليهود كما يجب أن تكون لتصبح الإمارات أول دولة تقدم على هذه الخطوة منذ أكثر من عقدين ونصف".

وبيّن أنّ "الإمارات وإسرائيل تنظران إلى إيران على أنها خطر كبير، ولقد توصلتا لاتفاق لبناء علاقة يمكن من خلالها تشكيل تحالف للتأكد من ألّا يصل الخطر إلى الأراضي الأمريكية أو يؤذي أحدًا في الشرق الأوسط"، على حد زعمه.

وتأتي هذه التصريحات نحو ثلاثة أسابيع على الإعلان عن الاتفاق التطبيعيبين الإمارات وكيان الاحتلال في 13 أغسطس/ آب الماضي، برعاية أمريكيّة.