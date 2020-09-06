الأوقاف تندد باقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى وتركيب السماعات

وطن: نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، من خلال اعتلائها لسطح مدرسة الأقصى الشرعية بين بابي الأسباط وحطة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن عملية الاقتحام وتركيب السماعات من قبل قوة مدججة بالسلاح، تأتي في ظل الاعتداءات اليومية والمتكررة من قبل الاحتلال في خطوة لبسط سيادته على المسجد تمهيدا لتقسيمه زمنيا ومكانيا، ولإتاحته للاقتحام من قبل قطعان المستوطنين الذين يدنسون ساحاته بشكل يومي تقريباً

وطالب أبو الرب المجتمع الدولي بكف يد الاحتلال الإسرائيلي عن اقتحام المسجد الأقصى وتدنيس مرافقه، فهو ملكية إسلامية خالصة ووقف أبدي للمسلمين.