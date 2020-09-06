اشتيه : الموظفون سيحصلون على بقية رواتبهم التي لم تصرف في الاشهر الماضية قريبا

وطن: أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، صباح اليوم الأحد، أن بقية رواتب الموظفين في القطاع العام سيأخذونها قريبا.

وقال اشتية ردا على اسئلة الصحفيين عقب افتتاحه العام الدراسي الجديد صباح اليوم: " أشد على أيدي المعلمين والموظفين بشكل عام، ونعرف أن ظروفهم صعبة نتيجة الوضع المالي، ولكن أؤكد لهم أن هذا اجراء مؤقت وأن الـ50 % من رواتبهم سيأخذونها قريبا".

وأوضح اشتية أن الحكومة الفلسطينية تعيش ظروف صعبة، ولكن ستعبرها كما عبرت ظروف صعبة بشقه المالي والسياسي والصحي في وقت سابق.

وشدد اشتية ان النقطة الاهم لدى الفلسطينيين في الوقت الراهن هو عدم الخضوع للابتزاز الاسرائيلي.