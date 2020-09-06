الاحتلال يقتحم مؤسسة بيت مال القدس ويعتدي على طلبة المدارس في باب الأسباط

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقر بيت مال القدس في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت مقر مؤسسة بيت مال القدس وشرعت بتفتيشه وعبثت بمحتوياته.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، المسجد الأقصى واعتلت سقف مئذنة باب الأسباط وسط توتر على أبواب المسجد.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على طلبة المدارس قرب باب الأسباط أثناء توجههم إلى مدارسهم في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.