الشرطة تقبض على شخصين لارتكابهم 12 جريمة سرقة في الخليل

رام الله- وطن: ألقت الشرطة اليوم الاحد، القبض على شخصين لارتكابهما 12 جريمة سرقة في عدة مناطق بمحافظة الخليل .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، بأنه وبناء على عدة شكاوى تلقاها فرع المباحث في شرطة المحافظة من قبل أصحاب المحال التجارية تتعلق جميعها بقيام مجهولين بسرقة بضاعتهم المعروضة أمام محالهم التجارية، على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجرائم ومعرفة الفاعلين.

وأضافت، بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بهذه الجرائم فقد تمكن فرع المباحث من إلقاء القبض على شخصين من المشتبه بهما داخل احد المنازل بمدينة الخليل، وخلال عملية تفتيش المنزل اصولا عثرت الشرطة بداخله على كميات كبيرة من المسروقات والتي تم ضبطها بالإضافة لضبط مركبتين استخدمت في جرائم السرقة.

وأكدت الشرطة توقيف المشتبه بهما مدة 24 ساعة واحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول .