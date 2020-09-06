وزيرة الصحة: انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة سيكون مختلفا عن باقي دول العالم بسبب الكثافة السكانية

غزة- وطن: حذرت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، من سرعة انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة، قائلة إن انتشاره في قطاع غزة سيكون مختلفاً عن كل دول العالم بسبب الكثافة السكانية العالية.

وأضافت وزيرة الصحة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم الاحد، أن الوفد الوزاري الذي وصل الجمعة الى المحافظات الجنوبية ويضم 5 وزراء بحث التدابير الصحية هناك للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضحت الكيلة أن 20 شاحنة ستصل اليوم إلى قطاع غزة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية وانه وتم إرسال 10 آلاف من المسحات لإجراء الفحصوصات.