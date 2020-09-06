مركز الدراسات النسوية يختتم حملة "بلا استثناء" لحماية القاصرات من الزواج المبكّر

رام الله-وطن: اختتم مركز الدراسات النسوية حملته الإعلامية والتوعوية بعنوان "بلا استثناء"، من أجل حماية القاصرات دون سن 18 عاما من الزواج المبكر.

وعقد المركز بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية 4 حلقات، وطاولة مستديرة، ناقشت الأبعاد القانونية والنفسية والصحية والجسدية والاجتماعية المترتبة على تزويج القاصرات والذي يتم من خلال استخدام الاستنثاءات المفتوحة التي نص عليها القانون، ومناقشة الثقافة المجتمعية في محاولة لتغييرها بمن خلال زيادة الوعي، تجاه مخاطر تزويج القاصرات عبر استخدام تلك الاستثناءات المفتوحة الواردة في الاقرار رقم 21 الصادر عن الرئيس، كما واستهدفت الحملة المؤسسات النسوية والحقوقية بهدف حشد الجهود للضغط على الحكومة من أجل تغيير القانون عبر تحديد الاستثناءات وضبطها وعدم جعلها بيد شخص ومن خلال مواجهة الحملات التحريضية التي تدعو إلى تشريع تزويج القاصرات..

الحلقة (1): مركز الدراسات النسوية يطالب الحكومة عبر وطن بإلغاء "الاستثناءات" في القرار بقانون رقم "21" الخاص برفع سن الزواج

وفي الحلقة الأولى التي بثت بتاريخ 16 أغسطس، استضاف الإعلامي نزار حبش خلال حلقة "بلا استثناء" مديرة مركز الدراسات النسوية، ساما عويضة، والتي طالبت الحكومة بإلغاء "الاستثناءات" في القرار بقانون رقم "21" الخاص برفع سن الزواج. في الوقت الذي أكدت فيه أيضاً بأن تزويج القاصرات يشكل خطر على الفتيات أنفسهن، من نواحي صحية ونفسية، وما يترتب على هذا الزواج في المستقبل من آثار اقتصادية واجتماعية على الأسرة، إلى جانب أثره على المجتمع، كونه يمس أهم مورد من موارد التنمية في المجتمعات وهي الموارد البشرية والتي تشكّل الفتيات نسبة كبيرة من هذا المورد، والتي وفي حال لم يتم استثمارها بالشكل الصحيح فإن المجتمع سيتعرض إلى خسارات كبيرة، مضيفة أن "الاستثمار الصحيح في الموادر البشرية يكون من خلال إعطاء الفتيات فرصة لكي يكبروا ويتأهلوا ويكن قادرات على تربية أطفال ورعاية أسر ، وبالتالي تأهيلهن وتأهيل أطفالهن ليكونوا جزءاً من الموارد المجتمعية الفعَالة.

الحلقة (2): مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي يطالب بالغاء الاستثناءات في موضوع الزواج تحت سن الـ18 عاما

استضافت الحلقة الثانية (19 أغسطس)، المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، رندة سنيورة، التي طالبت خلال الحلقة بالغاء الاستثناءات في موضوع الزواج تحت سن الـ18 عاما، مؤكدة على أنه يجب أن تكون هناك مراقبة ومعايير واضحة تحدد الاستثناءات الى حين الغاءها بشكل تام..

وأشارت سنيورة إلى أنه عادة ما يتم استغلال الاستثناءات لتمرير المزيد من حالات الزواج لمن هن دون سن 18 عاما، وبأن عدم تقنين الاستثناءات بوتركها في يد شخص واحد يعد أمرا خطيرا جداً، لافتة إلى أن تزويج القاصرات يعتبر جريمة، وبأنه زطالما هناك استثناءات فإن هذا يعني إلى حد كبير تشريع الجريمة وشرعنة الجريمة مرفوضة.



الحلقة (3): منتدى مناهضة العنف ضد المرأة لوطن: غياب الإرادة السياسية من أهم المعيقات أمام أقرار قانون الأحوال الشخصية

واستضافت الحلقة الثالثة (23 أغسطس)، منسقة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، صباح سلامة، والتي أوضحت أن القانون الحالي فيه انتهاك لحقوق الانسان وفيه مواد تجافي العدالة وتحرض على التمييز، وناشدت بأن يصدر قرار عن مجلس الوزراء يحدد الاستثناءات وضوابطها ومقوماتها، والعمل على أن لا يكون هناك استثناءات اصلا.

وحذّرت سلامة من أن تصبح الاستثناءات هي القاعدة، مؤكدة أن تلك المبررات غير محقّة ولا تصب في مصلحة الطفلة.

الحلقة (4) الحق لوطن: استثناءات الزواج في القرار بقانون رقم " 21 " لعام 2019 فضفاضة وغير مضبوطة بمعايير

اما الحلقة الرابعة (27 أغسطس)، فقد استضافت المستشار القانوني لمؤسسة الحق، الأستاذ أشرف أبو حية، والذي ناقش قانون الاستثناءات من وجهة نظر قانونية، مؤكداً على أنّ الاستثناءات التي جاءت في القرار بقانون رقم 21 لعام 2019 بشأن تحديد سن الزواج، هي استثناءات فضفاضة وواسعة، الأمر الذي يتناقض مع المنظومة القانونية التي تعاملت مع من هم أقل من 18 عاما كأطفال.

ولفت أبو حية إلى أن تأثيرات عدة نجمت عن تزويج القاصرات، سواء على البعد القانوني والنفسي والصحي والاجتماعي، موضحا أن مسألة تحديد سن الزواج يُنظر اليها في ضوء تطور المجتمع ووفق معيارين لها هما؛ المعيار القانوني، والمعيار الحقوقي المتعلق بالتزام دولة فلسطين بما وقّعت عليه من اتفاقيات ومعاهدات دولية تتعلق بحقوق الأطفال.

وإضافة للحلقات الأربعة، عقد مركز الدراسات النسوية وبالشراكة مع منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (giz)، مائدة مستديرة حول "القرار بقانون والخاص بتحديد سن الزواج في ظل وجود الاستثناءات"، بهدف إطلاق حوار مجتمعي حول القرار بقانون، نُظّمت في أكاديمية وطن للتدريب وتطوير القدرات الإعلامية.

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