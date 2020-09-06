تسجيل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل ( 162 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ماضية من بينها 158 من داخل المجتمع و4 حالات من مراكز الحجر.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن إجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 969 إصابة ، منها حالات نشطة حاليا 873 منها 843 من المجتمع و 30 من العائدين.

وأضافت بأن عدد المتعافين 89 ، وعدد الوفيات 7 ( 6 من داخل المجتمع و 1 من العائدين )

وأشارت إلى أن غرفة عمليات الطوارئ في حال انعقاد دائم لبحث تطورات الحالة الوبائية ومتطلبات مواجهتها.

وأوضحت "قطعنا شوطاً مهما في تقصي الحالة الوبائية خلال الايام السابقة ولازلت الطواقم المختصة مستمرة في عملها لكسر حلقات التفشي".

وقالت إن غرفة عمليات الطوارئ تتابع وتقيم الحالة الوبائية أولا بأول وتتخذ الاجراءات التي تناسب كل منطقة بشكل متوازن مع التخفيف الجزئي لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق الصفراء والخضراء.

وأضافت أن نجاة قطاع غزة والوصول به الى بر الامان في هذه المرحلة مسؤولية الجميع ويجب ان تتضافر كافة الجهود لاحتوائها

وأكدت على عدم التحرك خارج المنازل في المناطق التي يسمح فيها بالحركة وفق الضوابط بارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي.

كما أكدت على الجميع عدم التجمع والابتعاد عن اي مظهر من مظاهر الازدحام.

وأضافت بأن على كافة مؤسسات القطاع العام والخاص ومزودي الخدمات الالتزام التام بالضوابط الوقائية مع موظفيها ومرتاديها.

وأكدت وزارة الصحة على الجميع تكثيف إجراءات الوقاية ومنع الخروج من المنزل الا للضرورة لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والأطفال وضعيفي المناعة.