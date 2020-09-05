مقتل جنديين فرنسيين في انفجار عبوة ناسفة شمالي مالي

وطن: قتل جنديان فرنسيان ضمن قوة برخان المنتشرة في الساحل الأفريقي، السبت، وذلك في انفجار عبوة ناسفة شمالي مالي.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، إن الجنديين قتلا في انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع خلال مرور آليتهما المدرعة في منطقة تيساليت شمالي مالي بالإضافة إلى إصابة جندي ثالث.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعهد الشهر الماضي، بتشديد إجراءات الأمن لحماية المواطنين الفرنسيين في منطقة الساحل الأفريقي.

وجاءت هذه التصريحات بعد مقتل ستة من موظفي الإغاثة الفرنسيين بالرصاص في النيجر.

وتشهد منطقة الساحل الأفريقي، وخصوصا مالي والنيجر وبوركينا فاسو، هجمات متزايدة رغم نشر قوات حكومية وأكثر من خمسة آلاف عنصر في القوات الفرنسية من قوة برخان، لمكافحة الإرهاب.

وتسببت الهجمات في مقتل نحو 4000 شخص في البلدان الأفريقية الصحراوية الثلاثة العام الماضي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.