مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في تل الرميدة وسط الخليل

وطن: هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، منازل المواطنين في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات من المستوطنين هاجموا بالحجارة تحت حماية جنود الاحتلال منازل تعود ملكيتها لمواطنين من عائلات النتشة، ومسودة، وزاهدة، وجابر، واعتدوا على المقبرة الاسلامية محاولين كسر الشواهد التي نصبت على القبور.

وقالت، إن المستوطنين الذين هاجموا المنازل واصابوا سيدة ثلاثينيه تدعى أم انس بحجر في قدمها، وجهوا الشتائم العنصرية والمسيئة للسكان، وهددوهم بترحيلهم والاستيلاء على منازلهم وبمزيد من العنف والاعتداءات اليومية.