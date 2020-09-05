الهيئة المستقلة تطالب بالتحقيق في استخدام الأمن للقوة في مواجهة التظاهرة السلمية المناهضة لسيداو

وطن: في متابعتها للتظاهرة التي نظمت، السبت، وسط رام الله، احتجاجاً على انضمام فلسطين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أنّ الحق في التجمع السلمي كأحد أشكال التعبير عن الرأي، يجب أن يكون محمياً ومصاناً، وأن تفريق الوقفة بالقوة يتطلب التحقيق للنظر في مدى مراعاة أفراد الأمن لما تشتمل عليه مدونة قواعد سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين، ومعايير استخدام القوة، خاصة ما يتعلق بالضرورة والتناسب والتدرج في استخدام القوة.

وطالبت الهيئة في بيان لها، بالتحقيق في استخدام أفراد الأمن للقوة في مواجهة التظاهرة السلمية، والإفراج الفوري عن الموقوفين على خلفية هذه الوقفة الاحتجاجية، كما أكدت ضرورة إخضاع جميع القضايا التي تهم المجتمع للحوار بعيداً عن التهديد أو التكفير أو العنف.

داعية الحكومة إلى ضرورة الإسراع في نشر اتفاقية "سيداو" في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".

مؤكدةً رفضها لأي خطاب يدعو إلى التمييز ضد النساء، وتأييدها لانضمام دولة فلسطين لهذه الاتفاقية، وتشديدها في ذات السياق على ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية الصحية من الجميع.