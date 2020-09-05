14 وفاة و2349 إصابة جديدة بالكورونا في دولة الاحتلال

وطن: أظهرت معطيات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1007 حالات، والإصابات إلى 126.419 إصابة، بعد تسجيل 14 وفاة و2349 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، منها 12 وفاة و1120 إصابة منذ منتصف الليلة الماضية.

وأشارت المعطيات إلى أن 439 مصابًا يرقدون في المستشفيات بحالة صحية حرجة، منهم 128 موصولون بأجهزة التنفس الإصطناعي. وبلغ عدد الإصابات النشطة 26.283 إصابة، في حين بلغ عدد حالات التعافي 101.478 حالة.