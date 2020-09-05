المواطن أحمد مسعود يناشد الرئيس عبر "وطن" بالتدخل لحماية أطفاله من التسفير للخارج خلافا للقانون

وطن: ناشد المواطن احمد مسعود (اب لثلاثة ابناء) من قضاء طولكرم الرئيس ورئيس الوزراء بالتدخل لحماية حقه الدستوري في رعاية أبنائه والتحقق من مصلحتهم في ظل وجود الأم غير المواطنة (طليقته) خارج البلد.

وقال المواطن مسعود في مناشدته التي أرسلها إلى وطن، "انا المواطن الفلسطيني احمد مسعود اب لثلاثة ابناء فلسطينيين، اناشد السيد الرئيس بصفته رئيس دولة فلسطين و رئيس منظمة التحرير الفلسطينية وأناشد دوله رئيس الوزراء د محمد شتيه برعاية وحماية حقي الدستوري والقانوني من الاعتداء او التعدي عليه داخل حدود دولة فلسطين. حيث شعرت بانحياز القضاء الشرعي لطرف الام غير المواطنة اي طليقتي و محاولة اجباري على تسفير ابنائي بشكل قصري و هذا يخالف نصوص القانون المعمول بها اي قانون الاحوال الشخصية. حيث صدرت مراسلات من قبل المحاكم الشرعية لاستصدار جوازات سفر بشكل يخالف القانون بعد ان تجاوزت المحكمة الشرعية القرار الذي حصلت عليه طليقتي بحضانة الصغار داخل فلسطين حيث كان اكساء او تنفيذ لحكم حضانة اجنبي وتم اضافة تسفير الاولاد الى والدتهم الى الامارات عبر الاردن قسريا خلافا للقانون في مرحلة التنفيذ مع موظفة من المحاكم الشرعية او شرطي! وان ذالك فيه اضافه على حكم قضائي وتعدي على نصوص قانون و سلب لحق الاب في الولاية الذي منحه اياه القانون وتعدي على حق الاب في السماح بالسفر حيث انه الوالدة صرحت بقدرتها على التحصل على فيزا وبالتالي يجب ان يترتب على ذلك احترام القانون وحضانة الاولاد تكون داخل فلسطين حيث لا امكانية لمتابعة اولادي وشؤونهم ومشاهدتهم في الامارات ، وزاد الامر الما تصوير ابنائي من قبل مركز الشرطة في طولكرم لغايات استصدار جوازات السفر".

وأضاف: سيدي الرئيس انا لا انكر القانون ولكن عندما يصبح القضاء طرفا في الخصومة والى جانب طرف كما اشارة طليقتي بشكرها المتكرر للقضاء الشرعي في وسائل التواصل الاجتماعي .و انا لاشهر تتعرض معيشتي لتهديد متكرر بسحب اطفالي خلافا للقانون واتعرض مع اطفالي لتنمر مستمر بسبب استخدام طليقتي وساءل التواصل الاجتماعي وسيلة ضغط، و هذا يفقدني الامن والامان في وطني.. وانا ألجأ بعد الله اليك لحمايتي و اطفالي واناشد بان لا تتجاوز الاجراءات لدى القضاء الشرعي حدود القانون حيث تشكل لجان خلافا للقانون وتستدعي اطفالي اكثر من مرة في الاسبوع للضغط عليهم واصبحوا في وضع نفسي يقتضي التدخل لحمايتهم من التنقل بين المحكمة ومراكز الشرطة وخاصة في ظل ظروف صحية كانت ولا زالت صعبة وبداية عام دراسي.

وحول مجريات القضية، أوضح المحامي عبد الله أبو صاع وكيل الأب في القضية لوطن، أن والدة الأطفال تقيم في الامارات، وحصلت على حكم حضانة وهذا قانوني، وتم تقديم الحكم للتنفيذ بعد اكسائه لدى القاضي المختص في المحكمة الشرعية في طولكرم ، فتعذر التنفيذ لان الام في الخارج، فقدم محاميها استئنافا لمحكمة الاستئناف الشرعية في نابلس، وتم الاضافة من قبل المحكمة على الحكم تسفير الاطفال الى والدتهم لغاية حضانتهم، ومنحت الأب حق المشاهدة مع انه لم يطالب بذلك عدا ان المشاهدة بدون ضمانات، مع العلم أنه لا يجوز الاضافة على الحكم او الاستزادة عليه حيث ان أصل الحق لا يتم التطرق اليه في مرحلة التنفيذ.

وقال المحامي أبو صاع إن الحكم جاء دون توفير أي آليات لتنظيم تسفير الأولاد وتمكين الأب من مشاهدتهم، متسائلاً: من يضمن للأب مشاهدة أبنائه بعد تسفيرهم لبلد كالامارات عليه موانع سفر على الفلسطينيين وضرورة التحصل على فيزا وخلو القانون من تنظيم هذه الاليات ولا يوجد اتفاقية مع الجانب الاماراتي لهذا النوع من النزاعات ؟

وأضاف: كما أضافت محكمة الاستئناف في حكمها بإلزام الأب بتسليم أطفاله وجوازات سفرهم، وهذا اعتداء على حق الأب في الولاية وفق القانون وخلافا للمادة 166 من قانون الاحوال الشخصية الساري ،وأعطت الحق للشرطة أو موظف حماية الأسرة في المحكمة الشرعية لغاية تسفير الاطفال.

وتابع: تقدمنا لقاضي التنفيذ الشرعي في محكمة طولكرم، بأكثر من طلب لوقف التنفيذ لتعذره بكافة الوسائل المتاحة ضمن نطاق دولة فلسطين مع استعداد الاب تسليم الاطفال للأم حال قدوم الام لفلسطين.

وأكد المحامي ابو صاع أن قاضي التنفيذ تجاوز القانون ورد علينا بأن سلطته واسعة لتنفيذ القرار ولا تتوقف الآليات عنده ، فقدمنا استئنافا على قراره، حيث من المفترض حسب القانون أنه يمنع على القاضي وضع يده على الملف بل ينتقل الملف لقاضي الاستئناف ولكنه قام بتسطير كتاب لوزارة الداخلية لاستصدار الجوازات لغايات تسفير الاطفال ( ولا نعلم من سيتسلمها ؟)، وهنا يوجد ثلاثة انتهاكات، الأول أن القاضي سطر كتابا عندما اصبح الملف خارج سلطته، والانتهاك الثاني أنه اعتدى على حق الولي، والثالث الاعتداء على قانون الجوازات الساري الذي لا يسمح باصدار جوازات دون اذن الاب او من قبل الام غير المواطنة لان حق الام طبقا للقانون يتمثل في طلب استصدار جواز السفر كوثيقة حال كانت مواطنة او المنع للسفر ولكن السفر لا بتحقق في ظل ممانعة الاب وكذلك الام ولكن هذا داخل حدود فلسطين حيث قوة الاحكام والقدرة على تنفيذها .

إلى جانب ذلك، ان القاضي خرق القانون ايضا باستصداره أمر حبس للاب أثناء وجود الملف في محكمة الاستئناف، وفق ما أوضح المحامي أبو صاع.

وبيّن أن الأب ذهب لإرسال كتاب لقاضي قضاة فلسطين، يطالب فيه بصورة عن الكتاب الصادر من المحكمة لتسفير الأطفال بعد اعلان طليقته عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بغرض الطعن فيه بالطرق القانونية ، وهناك قابله قاض واخذ الكتاب منه واجبره على تقديم افاده بنفس الغاية في الكتاب المطبوع ووقعه عليها ورفض اعطاءه نسخة عنها وهدده بحبسه وحبس محاميه .

وطالب المحامي أبو صاع " بتطبيق القانون وفق الأصول ومحاسبة كل من قام بإنتهاكه وتجاوز ه في ظل ما نرنو اليه من العيش في دولة القانون"، وفق ما قال.