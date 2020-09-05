الحراك الوطني الديمقراطي الفلسطيني يؤكد ضرورة تنفيذ البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين

رام الله- وطن: أكد الحراك الوطني الديمقراطي الفلسطيني على ضرورة تنفيذ ما جرى إعلانه في البيان الختامي لاجتماع القيادات الفلسطينية في فصائل العمل الوطني.

وقال "الحراك" في بيان له وصل وطن نسخة عنه، تابعنا اجتماع القيادات الفلسطينية في فصائل العمل الوطني باهتمام بالغ لما شكله هذا الاجتماع من أهمية ؛ وبما مثله من استجابة لمطلب طال انتظاره بضرورة عقد اجتماع للإطار القيادي الفلسطيني الموحد للضرورة الوطنية ؛ وخاصة لمواجهة التحديات الخارجية والتحديات الداخلية.

واوضح أن التحديات الخارجية ممثلة بالتحالف العدواني الامريكي الاسرائيلي وما اسفر عنه في السنتين الاخيرتين خاصة ؛ نقل السفارة الامريكية الى القدس ؛ بما يمثله من اعتراف وقح بضم اسرائيل لعاصمة فلسطين ، وتبعتها ما تسمى بصفقة القرن والقرارات العنصرية الاسرائيلية بضم اجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران 67. الادارة الامريكية ودولة الاحتلال تعمل على تطبيع علاقاتها مع أطراف عربية والقفز عن العامل الرئيس ( الفلسطينيون ) في الوصول الى حل منصف لهم في مواجهة التحديات الداخلية.

اننا نعتقد انه يمكن للنتائج التي اسفر عنها اجتماع القيادات الفلسطينية ان تتحول الى خشبة خلاص للوضع الفلسطينيي حال تحولها الى خطوات عملية للتنفيذ، ونحن نؤكد على ضرورة تنفيذ ما جرى إعلانه في البيان الختامي للاجتماع المذكور في الأوراق الرئيسة التالية :

- الإسراع بخطوات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة بين شطري مناطق السلطة الفلسطينية ، والعمل الجاد من اجل فتح ملفات الخلاف بهدف الوصول الى حلول واقعية ومقبولة من الطرفين الرئيسيين في الانقسام المؤسف.

- اعادة تطوير وبناء (م ت ف) على أسس وطنية وديمقراطية من حيث انتخاب مجلس وطني جديد يمثل كل الفلسطينيين في الداخل والشتات ، وفي كل أماكن تواجدهم ،(وما يتبع ذلك من تشكيل لجنة تنفيذية ومجلس مركزي جديدين وعلى أسس ديمقراطية تعكس البناء الفلسطيني الموحد الجديد .

-اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بأسرع وقت ممكن وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل. ان أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني ويؤدون الدورين السياسي العام والدور التشريعي والرقابي على اجهزة ودوائر السلطة التنفيذية الفلسطينية ؛نحن نثمن القرار بخصوص تشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية للاحتلال والعمل الميداني لإحباط خططه التوسعية والعنصرية عمومًا .

- اننا في الحراك الوطني الديمقراطي نعلن عن استعدادنا للانخراط في كل اللجان المذكورة و إنجاح القرارات الصادرة عن الاجتماع القيادي الفلسطيني ، ونأمل من قيادات الفصائل الفلسطينية ان تتعامل مع الاطر السياسية المستقلة ومع مؤسسات المجتمع المدني والإتحادات الشعبية الفلسطينية بروح ديمقراطية بعيدا عن المحاصصة والاقتسام وما يتبعه مما يسمى بنظام الموات الاستعلائي....