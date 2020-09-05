إعلام عبري: قطر تحاول التقرب من واشنطن من خلال وساطتها للتوصل الى التهدئة في غزة

وطن: قالت هيئة البث الرسمية العبرية "كان" في مقال تحليلي ان دور قطر المركزي في قطاع غزة منذ عشر سنوات يمنح الدوحة منفذا وطريقا الى البيت الابيض من خلال اتفاقات التهدئة بين الاحتلال وحماس التي تلعب الدوحة دور الوسيط فيها، منذ أن بدأت قطر استثمارات واسعة في القطاع.

وأضافت اللإذاعة العبرية أن قطر شهريا تحول أموالا لشراء الوقود من الاحتلال لتشغيل محطة الكهرباء في القطاع، وتشير التقديرات انها استثمرت حتى الآن مليار ونصف دولار في القطاع وهو استثمار لن تتنازل عنه بسهولة بدون مقابل.

وزعمت أن "اسرائيل من ناحيتها ترغب بعودة الهدوء في الجنوب، والدور القطري في القطاع يعتبر منفذا للدوحة لتخرج من العزلة بسبب المقاطعة المفروضة عليها"

وذكرت "كان" رغم أن دولة الاحتلال "انقذت قطر من عزلتها وان اموالها ساهمت بعودة الهدوء في الجنوب"، لكن تقوية علاقة قطر بدولة الاحتلال لم تكن الهدف وإنما التقرب من واشنطن كان الهدف القطري الاساسي.

مضيفاً أن القطريين فهموا أنّ الطريق الى البيت الأبيض يمر عبر "إسرائيل"، والطريق الى "إسرائيل" يمر عبر غزة.

وذكرت "كان" ان الاموال التي أنفقتها قطر على غزة في السنوات الاخيرة لم تكن من اجل "إسرائيل"، إنما أرادوا ان توصلهم في نهاية الأمر الى الامريكيين وأن تفتح امامهم الابواب.

وأضافت أن هذا التحول راق للأمريكيين، وجعل قطر احدى المحطات المفضلة لإدارة ترامب في الخليج العربي، وهو بمثابة صفعة قطرية الى دول الحصار والمقاطعة.