الشرطة تفض 13حفل زفاف وتغلق 8 صالات أفراح وتقبض على شخصين في جنين

وطن: فضت الشرطة مساء أمس 13 حفل زفاف وأغلقت 8 صالات افراح وقبضت على عريس وصاحب DJ في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على معلومات وصلت لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة حفلات زفاف بعضها في صالات أفراح، على الفور تحركت قوة من الشرطة إلى مكان تنظيمها وقامت بفض 13 حفل زفاف وأغلقت 8 صالات أفراح وألقت القبض على عريس وصاحب DJ وذلك لمخالفتهم تعليمات الحكومة القاضية بإيقاف كافة الاحتفالات والأعراس لحصر انتشار فيروس كورونا في محافظات الوطن .

هذا وتهيب الشرطة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة أبناء شعبنا والسلامة العامة.