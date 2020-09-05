"كهرباء القدس": موجة الحر أكدت على متانة البنية التحتية للشركة وطواقمنا بدأت بغسل شبكات الضغط العالي

وطن: أكد م.هشام العُمري رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام أن طواقمنا راقبت أداء ومتانة البنية التحتية للشركة خلال موجة الحر الحالية التي وصلت فيها درجات الحرارة إلى نحو 50 في بعض مناطق أمتيازنا، حيث كانت اختبار حقيقي لأعلى موجات الحر التي تعرضت لها البلاد منذ نحو 100 عام.

وبيّن العُمري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت، أن البنية التحتية للشركة متينة واستطاعت تحمل زيادة الأعباء والاستهلاك العالي خلال موجة الحر، بإستثناء بعض التشويشات القصيرة زمانياً والصغيرة مكانياً، مُثنياً على وعي المشتركين في الترشيد خلال هذه الموجة، ومؤكداً في ذات الوقت أن كهرباء القدس جاهزة للعمل في كل الظروف، سواءً في ذروة المرتفعات أو المنخفضات.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة قد بأدت خلال موجة الحر بغسل العوازل والمحولات على شبكات وخطوط الضغط العالي من الغبار والأتربة المتراكمة، وذلك بهدف الحافظ على المتانة الكهربائية، تمهيداً لاستقبال فصل الخريف القريب والشتاء الذي يليه، موجهاً شكره للطواقم الفنية التي عملت في حالة طوارئ لضمان تقديم أفضل خدمة كهربائية للمشتركين.