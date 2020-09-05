الاحتلال يعتقل الشقيقين أحمد ومحمد الجدعون من مخيم جنين بعد إصابتهما بالرصاص الحي

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، الشقيقين أحمد ومحمد الجدعون من مخيم جنين بعد إصابتهما بالرصاص الحي.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم، وداهمت متزل الشقيقين الجدعون، وفجرت الباب الخارجي، حيث أصيب الشقيقان محمد (27 عامًا)، وأحمد (22 عامًا)،، أحدهما في منطقة الرقبة، والآخر في منطقة الفخذ، قبل اعتقالهما.

ونقل جنود الاحتلال الشابين على حمالة، فيما لم تعرف العائلة تفاصيل وضعهما الصحي، وعبّرت عن قلقها الشديد عليهما، وطالبت بالتحرك لمتابعة أوضاعهما.