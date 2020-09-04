الغائب في لقاء الفصائل

كتب عوض عبد الفتاح : إلتقى الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية امس الخميس، في مدينتي رام الله وبيروت، في اجتماع مشترك هو الأول منذ فترة طويلة، بدعوة من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بهدف توحيد عمل الفصائل ضد صفقة القرن الامريكية و التطبيع العربي الرسمي مع إسرائيل. وقيل، في الخطابات، التي إستمعنا إليها، أن جهوداً جدية تجري لإنهاء الانقسام، وأن لجاناً ستشكل لخوض مقاومة شعبية شاملة، ضد الاحتلال الإسرائيلي. وقد أوحت الصورة، أو الشكل، لهذا اللقاء، للوهلة الأولى، وكأنه تجسيدٌ فعلي لرغبة جادة لوحدة وطنية تحمل إمكانيات النجاح، وتعبيراً عن شعور عميق بالخطر وبالمسئولية. وربما زاد هذا الانطباع اللغة والمفردات الحادة، شكلاً، التي إستعملها رئيس السلطة الفلسطينية، ضد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، وضد الرئيس الأمريكي وادارته.

ليست الحاجة إلى وحدة وطنية سياسية وإلى مقاومة المخطط الامريكي الصهيوني، مسألة وجودية بالنسبة لقضية فلسطين فحسب، بل إن عدم إنجازذلك حتى اللحظة هو عار وطني وآخلاقي، وكارثة سياسية، ترك الشعب الفلسطيني في غيابها تحت رحمة المشروع الاستيطاني، الاجرامي، والدموي. وربما بسبب الإفشال الذاتي المتكرر لإتفاقات الوحدة العديدة، والآمال التي تحطمت، لا نلحظ تلهفا شعبيا، إزاء لقاء الفصائل، والناس تترقب ما اذا كان هذا اللقاء سيكون مختلفا.

طبعا هناك ظروف موضوعية، لتنظيم هذا الاجتماع، فضلا عن الأسباب المعروفة والمتمثلة في فشل نهج المفاوضات في تحصيل أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، وفشل المقاومة في فك الحصار عن غزة رغم التضحيات الكبيرة، والصمود الأسطوري. والأسباب الجديدة، وليست جديدة تماماً، تتمثل في الخطة الامريكية الصهيونية، في ضم الضفة الغربية رسميا، لتصبح كل فلسطين التاريخية إسرائيل الكبرى يحكمها نظام استعماري وفصل عنصري دموي، وفي إسقاط أنظمة عربية، هي أصلاً ساقطة، في مستنقع التطبيع والتحالف المعادي. أما العنصر الآخر في الخطة، فهو تحضير محمد دحلان لتنصيبه مسئولا مكان محمود عباس، وربما هذه الصفاقة الامريكية الإسرائيلية المصرية الامارتية، هي من الأسباب التي تدفع أبو مازن إلى اعتماد لغة حادة، على غير عادته، ضد التطبيع الاماراتي. وهدف الخطة الامبريالية النهائي هو دفن قضية فلسطين الى الابد.

وبما ان الوحدة الوطنية، الحقيقية، وتحويلها إلى فعل مادي على الأرض، تحتاج الى مقومات أساسية، وركائز إستراتيجية وحتى يأخذها الناس بجدية ويصدق الاقوال، فهناك بعض الملاحظات الهامة التي لا بد من تسجيلها، بعد المشاهدة والاستماع للخطابات؛



الأولى: غياب النقد والمراجعة لمسيرة فشل نهج المفاوضات العبثية التي شكلت تغطية لتمدد المشروع الكولونيالي، وغياب الاعتذار من الشعب، ومصارحته بالمسئولية عن إستمرار الانقسام والخراب الوطني الذي أنتجه. قد يقول قائل أن مجرد اللقاء هو تعبير عن الاعتراف بالمسئولية، وهذا ليس صحيحاً وليس كافيا، وهو تكريس للتقليد البائس الذي ميز تاريخ قيادات الحركة الوطنية الفلسطينية، وكذلك النظام العربي الرسمي، الذي بدل أن يعترف بقصوره الفاضح وجرائمه ضد شعوبه، يُعمل القتل والذبح عندما تغضب. فكيف تواصل نفس القيادة التي قادت مسيرة الفشل ان تواصل القيادة دون نقد ذاتي وصدق مع الناس ! إن غياب التوجه الى الشعب هو من ميزات العقلية الإستعلائية والاستبدادية.

الثانية : غياب الشعب والشباب عن هذا اللقاء. إن "القادة" أو الأمناء العامون الذين قدموا خطاباتهم، تترواح أعمارهم بين ستين وخمسة ثمانين عاما، بل غالبيتهم فوق الخامسة والستين، وقسم كبير منهم لم يتغير موقعه منذ عشرات السنين، وفاقدون للحيوية الفكرية والعملية. هل يعقل ان قيادياً شاباً واحداً لم يظهر. وهل يظن هؤلاء أن شعبنا، الأكثر فتوة، تتقصه القيادات الشابة. ألم يسأل هولاء الأخوة انفسهم لماذا إنفض الشباب عن الفصائل والحركات. أليس لانها شاخت فكرآً وأداءً، وباتت قوة طاردة وليست جاذبة. كيف يمكن الانتقال من مرحلة الخواء النضالي والتكلس الفكري، إلى مرحلة مواجهة العدو حضاريا وميدانيا، بدون الشعب وعنصر الشباب.



الثالثة: لا يدرك قادة الفصائل التحولات الاجتماعية والمعنوية والذهنية التي جرت في المجتمع الفلسطيني، على مدار ثلاثة عقود من حقبة أسلو، حيث تم تقويض الروح الكفاحية وتعميم السلبية والقنوط وفقدان الرغبة في التضحية وانتشار الفردانية ، او خلال العقد الأخير من الثورات العربية وبطش الأنظمة بها بوحشية باتت تُقارن على المستوى الشعبي ببطش المستعمر لصالح الأخير. ولا أعتقد أن الجماهير الشعبية ستستجيب بسهولة أو بسرعة لنداءات المقاومة المشتركة بدون معالجة الأسباب المذكورة ، وتوفير الشروط المطلوبة لتحريك الجماهير . إن الخراب الممتد أفقيا لا يمكن إصلاحه بمراسيم وبيانات وخطابات قديمة. إنما سيحتاج إلى آليات عصرية، وخطاب وطني تحرري تقدمي، شامل، تتوفر فيه كل قيم التحرر والحرية، التي ترتبط بتحرر وحرية الشعوب العربية، والمواطن الفرد.