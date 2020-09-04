ميسي لن يغادر برشلونة هذا الموسم! .. صحيفة: قرار الليغا والخوف من المتابعة القضائية أجبراه على العدول عن قراره

رام الله - وطن: أكدت صحيفة TyC Sports الإسبانية، الجمعة 4 سبتمبر/أيلول 2020، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد غير قراره بشأن الرحيل عن برشلونة هذا الموسم، مقرراً البقاء في "البلاوغرانا" بعد أن عبر في وقت سابق عن رغبته في الرحيل صوب وجهة جديدة.

الصحيفة الإسبانية، التي كان لها سبق نشر خبر رغبة ميسي في مغادرة النادي، أكدت أن هذا القرار، استقر عليه والد ميسي ووكيل أعماله، خورخي ميسي، بعد لقائه مع رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو.

في السياق نفسه، ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية الشهيرة، أن تراجع ميسي ووالده عن الرحيل إلى وجهة أخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، يرجع بشكل أساسي إلى رغبتهما في تجنب المشاكل مع القضاء الإسباني.

إذ إن رحيل ميسي صوب فريق آخر، وفق نفس الصحيفة، سيجلب للاعب والنادي الذي انتقل له الكثير من المتاعب، في حال لجوء برشلونة إلى القضاء، وذلك بعد أن أكدت رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" أن الشرط الجزائي في عقد ميسي مع برشلونة هو 700 مليون يورو، وما يزال سارياً حتى انتهاء عقده.

هذه التطورات الجديدة، ستجبر ميسي على البقاء في ملعب "الكامب نو" حتى 30 يونيو/ حزيران 2021، تاريخ انتهاء عقده مع النادي، وهي المدة التي يمكن أن تطول أكثر في حال طرأت تغييرات على إدارة النادي، إذ من المقرر أن تقام انتخابات جديدة شهر مارس/آذار المقبل.

وكان ميسي قد فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أعلن قبل أسابيع قليلة رغبته في الرحيل عن النادي، بسبب خلافاته مع إدارة الرئيس الحالي للنادي، وعدم رضاه على سياسة إدارته التي عينت المدرب الهولندي كومان مدرباً جديداً، خلفاً لكيكي سيتين.

منعطف جديد: الخميس 4 سبتمبر/أيلول 2020 ألمح والد ومدير أعمال النجم الأرجنتيني، خورخي ميسي، إلى إمكانية استمرار نجله ليونيل مع النادي الكتالوني، لكن بشرط أن يكون ذلك حتى انتهاء عقده صيف العام المقبل، وعدم التمديد لعامين جديدين كما تريد إدارة البارسا.

ونشرت قناة Cuatro الإسبانية مقطع فيديو يُظهر ميسي الوالد وهو يجيب بما يبدو أنه "نعم"، عن سؤال لأحد الصحفيين حول ما إذا تمت مناقشة إمكانية بقاء نجم الفريق الأسطوري حتى نهاية الموسم الجديد ثم المغادرة مجاناً في نهايته.

وتم تصوير اللقطة بينما كان خورخي متوجهاً إلى مرآب للسيارات بعد اجتماع مع محامي العائلة.

ووصل والد ميسي من مدينة روزاريو الأرجنتينية، الأربعاء، على متن طائرة خاصة إلى إل برات في برشلونة، وركب سيارة أجرة بعدما تفادى سرباً من الكاميرات.

لهجة مختلفة: وتغيرت لهجة والد ميسي كثيراً عمّا كانت عليه في يوم وصوله، إذ قال في تصريح مقتضب: "الأمر صعب، استمراره صعبٌ جداً"، وحين سئل عن تواصله مع بيب غوارديولا ورغبة مانشستر سيتي في ضمّه، أضاف: "لم أتواصل مع بيب وليس هناك شيء مع السيتي حتى الآن".

وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم 6 مرات، فجَّر الأسبوع الماضي زلزالاً في عالم الكرة المستديرة، بإعلانه عن طريق محاميه، رغبته في ترك النادي الكاتالوني الذي انضم إلى صفوفه عام 2000 عن عمر 13 عاماً.

ويطالب ميسي بتفعيل بند فسخ العقد الرابط بينه وبين برشلونة حتى يونيو/حزيران 2021، والذي يسمح له بالرحيل مجاناً بمجرد نهاية الموسم.

في المقابل، أكد برشلونة أن هذا البند انتهى في العاشر من يونيو/حزيران الماضي، لكن "البرغوث" الأرجنتيني يعتبر أنه لا يزال ساري المفعول، بسبب الموسم الاستثنائي الذي توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد، ولم ينتهِ إلا في الأسبوع قبل الأخير من شهر أغسطس/آب الماضي.

ويصرُّ الفريق الكاتالوني على أن قائده لن يغادر إلا إذا تم دفع البند الجزائي الذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو (833 مليون دولار)، وهو ما دعمته رابطة الدوري الإسباني، التي تؤكد بدورها البند الجزائي لا يزال سارياً.

وقاطع المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً، الإثنين، أول حصة تدريبية لبرشلونة استعداداً لانطلاق الموسم، كما أنه تغيب عن الفحص الإلزامي للكشف عن فيروس "كوفيد-19" الذي كان مقرراً الأحد.