ترامب: كوسوفو وإسرائيل تتفقان على تطبيع العلاقات وصربيا ملتزمة بنقل سفارتها للقدس

وطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن كوسوفو وإسرائيل اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما وإن صربيا ملتزمة بنقل سفارتها للقدس.

وفي كلمة بالمكتب البيضاوي قبل الاجتماع مع زعيمي صربيا وكوسوفو، أعلن ترامب أيضا أن البلدين وافقا على تطبيع العلاقات الاقتصادية، في تحرك وصفه الرئيس الأمريكي بالانفراجة الكبرى بعد أكثر من عقد على إعلان كوسوفو الاستقلال عن صربيا في 2008.

وترفض بلغراد الاعتراف باستقلال كوسوفو الذي أعلن العام 2008 وتحظى بدعم روسيا والصين، في حين أن الولايات المتحدة كانت بين أولى الدول التي اعترفت بهذا الاستقلال.