للمرة الأولى في تاريخها: الكويت تعيين 8 نساء قاضيات

وطن: أدّت ثماني كويتيات اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ليصبحن أول قاضيات في تاريخ الكويت.

وعيّنت القاضيات ضمن دفعة تتكون من 54 قاضيا وقاضية، وفق وكالة الأنباء الكويتية..

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة إن "تجربة عمل القاضيات تقتضي تقييما بعد مضي مدة، حتى يمكن التوسع فيها، مشددا على دور القاضيات الجدد في إنجاح هذه التجربة".

وصودق على تعيين المرأة الكويتية في سلك القضاء بعد 6 أعوام من قبول 20 امرأة في النيابة العامة، بعد سنوات طويلة من المطالبة في حق المرأة أن تكون قاضية، وفقًا لما لفتت إليه رئيسة الجمعية الثقافية النسائية الاجتماعية لولوة الملا .

ويشار إلى أن المرأة الكويتية حصلت على حق التصويت والترشح للانتخابات في ايار 2005. وفي حزيران من العام ذاته عينت الحكومة أول وزيرة في تاريخ البلاد هي معصومة المبارك. وبعد أربعة أعوام، فازت أربع سيدات للمرة الأولى بمقاعد برلمانية.

يذكر أن البرلمان الكويتي أقر أول قانون يسمح للمرأة بالإدلاء بصوتها في الانتخابات عام 1973. كما عينت اول في منصب سفير عام 1993.