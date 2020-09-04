برئاسة وزيرة الصحة.. وفد حكومي يصل غزة لمتابعة احتياجاته الصحية والانسانية

غزة - وطن: وصل الى قطاع غزة، اليوم الجمعة، وفد حكومي من رام الله، برئاسة وزيرة الصحة د مي كيلة، وضم في عضويته اربعة وزراء، وهم: امال حمد وزيرة المرأة، عاطف ابو سيف وزير الثقافة، اسامة السعداوي وزير الريادة ومحمد زيارة وزير الاشغال العامة.

وانطلق الوفد الى غزة، بعد قرار حكومي، لمتابعة احتياجاته الانسانية في ظل جائحة كورونا.

ويشار الى أن الرئيس محمود عباس، أعلن أمس، عن ارسال ٢٠ شاحنة محملة بالمواد الطبية الى القطاع لدعم جهود مكافحة الفيروس.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت صباح الجمعة، عن تسجيل 116 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة بعدد الإصابات اليومية.

وأوضحت الصحة في بيان لها، أن 114 إصابة من داخل المجتمع، وإصابتان من داخل الحجر الصحي، مشيرة إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي وصل إلى 697 إصابة.

ونوهت إلى تسجيل 13 حالة تعافٍ جديدة في قطاع غزة.

يذكر أن القطاع من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، مقارنة بمساحته الضيقة، ما يضاعف مخاطر انتشار الفيروس بشكل كبير وواسع.