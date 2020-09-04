مصطفى البرغوثي لـوطن: نحن أمام مرحلة تاريخية جديدة والعبرة بالتطبيق العملي لقرارات اجتماع الأمناء العامين

رام الله-وطن: جدد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، د. مصطفى البرغوثي، تأكيده أن ثقة الشعب الفلسطيني تعتمد على الأسراع بتنفيذ ما أُعلن عنه في البيان الختامي لاجتماع الأمناء العمين للفصائل، أمس الخميس، في رام الله وبيروت.

وأكد البرغوثي لـوطن أن اجتماع الأمناء العامين، فرصة لا تعوض، ويجب استثمارها من دون تأخير أو تأجيل. لافتاً إلى أن العبرة في التطبيق العملي.

وقال البرغوثي "أهم شيء أن يرى الشعب الفلسطيني قيادته موحدة، وأن يشهد الإنهاء الفعلي للانقسام وإزالة كافة أشكال التمييز، والتمهيد لانتخابات حرّة وديمقراطية (رئاسية وتشريعية)، حتى يشارك الشعب بالقرار".

ورأى البرغوثي أننا أمام مرحلة تاريخية جديدة، بعد أن انطوت صفحة كاملة من المراهنة على المفاوضات والاتفاقيات، والمرحلة المقبلة تستوجب تطوير منظمة التحرير وانضمام الجميع إليها، والالتزام بالمدة المقررة (لا تتجاوز خمسة أسابيع) لإنهاء الانقسام.

وفي سؤاله، حول رؤيته لما يجب أن تكون عليه المقاومة الشعبية بعدما أكد البيان الختامي تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادتها (؟)

قال البرغوثي إنه يجب الاستفادة من التجارب السابقة، حيث بدأت المقاومة الشعبية قوية، وأصابها الضعف لمّا حاول البعض مأسستها ونتيجة عدم الوحدة، لافتاً إلى أن المقاومة الشعبية يجب أن يكون طابعها شعبي (غير رسمي)، وقائمة على العمل التطوعي، ويوجد الآن فرصة لإعادة بنائها كما كانت في السابق.

وفي سؤاله حول سبب غياب بند لتبني حركة المقاطعة وفرض العقوبات على "إسرائيل" من البيان الختامي (؟)

قال البرغوثي، هذا البند يمكن إضافته في الفترة القادمة، خصوصاً وأنه يوجد قرار قديم صادر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير بتبني رسمي لحركة المقاطعة.

وفي ذات الوقت، أكد البرغوثي ضرورة الالتفات إلى هموم الشعب واحتياجته، والقضايا الجوهرية في حياتهم، وصمودهم، وما يعانونه من التزامات وضنك العيش وانقطاع الرواتب.