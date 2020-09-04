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إقتصاد وأعمال
إصابة 4 مواطنين أحدهم بجروح خطيرة باعتداء للمستوطنين قرب ترمسعيا
أسعار العملات
"الجهاد" تتحفظ على نقطتين في البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين
حالة الطقس: موجة شديدة الحرارة
بسبب موجات الحر.. انهيارات جليدية في جبال الألب
حمدي فراج يكتب لـوطن: الخريف والفصائل
طلال ناجي: أعداء القضية الفلسطينية يتذرعون بالانقسام ليتنصلوا من التزاماتهم
البحرين توافق على طلب الإمارات السماح بمرور طائرات الاحتلال عبر مجالها الجوي
البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين يقرر تشكيل لجنة لتقديم رؤية لإنهاء الانقسام وتحقيق الشراكة ضمن منظمة التحرير
وفاة و10 اصابات جديدة بكورونا بين ابناء الجاليات الفلسطينية حول العالم
هل اجتماع الامناء العامين للفصائل الفلسطينية هو عوضاً عن فشل اجتماع الجامعة العربية؟
مؤسسة وافا الدولية تسلم محافظة بيت لحم مركزين لرعاية مرضى (كوفيد 19)
وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 185 ألفا
الصالحي: إطلاق الحوار الوطني الشامل يجب أن يكون بين كل المكونات الفلسطينية
مصطفى البرغوثي: إنهاء الانقسام هو ما سيعيد ثقة الشعب ويمنحه الأمل
أسعار العملات
04.09.2020
07:30 AM
وطن
: جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، صباح الجمعة كما يلي:
دولار 3.36
يورو 3.98
دينار 4.74
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