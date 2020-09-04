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أسعار العملات

04.09.2020 07:30 AM
أسعار العملات

وطن: جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، صباح الجمعة كما يلي:

دولار 3.36
يورو 3.98
دينار 4.74

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