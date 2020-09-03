وفاة و10 اصابات جديدة بكورونا بين ابناء الجاليات الفلسطينية حول العالم

وطن: أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن الياس يوسف حنا البندك (48) عاما، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 74 حالة.

فيما سجلت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من دالاس، ميتشيغن والينوي ليرتفع عدد الاصابات الى 3522 إصابة.

وافاد الفريق المختص في وزارة الخارجية والمغتربين بوصول جثمان المناضل الدبلوماسي عمر قادري من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، الى ارض الوطن، حيث أقيمت له جنازة عسكرية بحضور السفير د. احمد الديك ومحافظ اريحا والاغوار اللواء جهاد أبو العسل وقادة الأجهزة الأمنية المختلفة والإدارة العامة للمعابر والحدود.

ويشار ان المناضل قادري عمل مسؤولاً عن الاعلام بسفارة دولة فلسطين لدى الجزائر.