هل اجتماع الامناء العامين للفصائل الفلسطينية هو عوضاً عن فشل اجتماع الجامعة العربية؟

كتب: فادي البرغوثي

ان فشل اجتماع الجامعة العربية بعد الاتفاق الصهيوني -الامريكي- العربي له مدلولاته على صعيد المنطقة وعلى صعيد القضية الفلسطينية ايضا، فلم تعد القضية الفلسطينية محور اهتمام هذه الانظمة ولم تعد هذه الانظمة تحسب حساب شعوبها التي كانت دوماً تبحث عن فرصة لتقف وتناصر القضية الفلسطينية .

قد يقول قائل ان هذه الانظمة اصلا لم تقف مع الشعب الفلسطيني يوماً الا من خلال شعارات مرفوعة وهذا نوعا ما صحيحا، لكن في نفس الوقت كانت هذه الانظمة ترفع شعاراً ما يرفعة الفلسطينيون انفسهم وفي نفس الوقت لم تصل الحالة الى درجة الضغط عليهم ليقبلوا حلا سياسيا يصب في مصلحة الكيان الصهيوني كما هو حاليا بل كانت هذه الانظمة لسان حالها بقول اننا نعطي الفلسطينيون وفقا لامكانياتنا المستطاعة التي اقتصرت على الدعم المادي ودعم الموقف السياسي، اما اليوم وكما هو معروف للجميع ان الامكانيات المادية اصبحت كسيف يسلط على رقاب الشعب الفلسطيني لنزع منه تنازلات اكثر من التنازلات التي تمت سابقا وفقا لاتفاقية اوسلو والقبول بصيغة جديدة للحل السياسي وفقا لصفعة القرن التي جاء بها الرئيس الامريكي.

وفقا لهذه المعادلة العربية الجديدة ياتي اجتماع الامناء العامون الفلسطينيين ذلك ان الامر يستدعي وبشكل جدي وعاجل وفوري الاعلان عن مرحلة جديدة واعلان عن فشل مرحلة سابقة بشكل كامل فالمرحلة التي استدعت المراحل السابقة لم تعد قائمة بل انها لم تفضي الى الحل السياسي المطلوب بل فتحت شهية الكيان الصهيوني لنزع تنازلات لا يمكن تصورها ولا يرضى بها احد مهما كانت درجة العقلانية التي يدعو اليها، لكن في كل الاحوال فان نقاط الضعف الفلسطيني كان يتمثل في امرين: هي ما يجعل القيادة الفلسطينية ( الامناء العامون ) من ان يكون اجتماعهم مجديا او اجتماع ياخذ صفة الخطابة كما تعودنا علية في الفترة الاخيرة.

احدى اهم هذه الامور هو علاج ما تم اخذه في قرارات سابقة وهو سحب الاعتراف السابق بالكيان الصهيوني اذ لم تتجرأ هذه الانظمة في يوم من الايام على الاقدام على هذه الخطوات دون ان تكون الخطوة الفلسطينية اولا كما ان هذا النهج وهذه الطريقة اثبتت فشلها ليس بالواقع النظري فحسب كما كنا نقول دوما، انما ايضا بالواقع العملي، فمرحلة الحل لم تكن مرحلة حل الا من وجهة النظر الفلسطينية التي استغلها الكيان الصهيوني من اجل اكمال مخططاته وسط صمت فلسطيني ادى الى ما نحن فيه كما انها لم تعطي الفلسطينيين حقوقهم بل جرى ارتداد عن ذلك وبدل من ان يقوم العالم العربي بالضغط على الكيان الصهيوني بالتقدم خطوة اتجاه الحقوق الفلسطينية ياتي الضغط على الشعب الفلسطيتي بالاضافة الى الحجة الحالية بتبريرهم ان الفلسطينيين هم من بدا اولا في الحل .

الامر الثاني امام الامناء العامون هي مهمة انهاء ملف الانقسام فعلا لا قولا، فلم يعد هناك مبرر لاستمراره اكثر من ذلك فواقع الانقسام له اثر على القضية من ناحية فلسطينية وعربية ودولية، فعلى المستوى الفلسطيني لا يعقل ان يقوم الشعب الفلسطيني في مقاومة احتلال احلالي عنصري ودموي يهدف الى تصفية القضية بشكل نهائي ونحن منقسمين اصلا بالاضافة ان مهمة الامناء العامون يتطلب منهم اعادة الثقة لدى الشعب الفلسطيتي التي يمكن ان نعتبرها منزوعة في هذه الاوقات التي لا يمكن ان تعود كما كانت في ظل الانقسام.

اما الامر الثالث في هذا الاطار فان مشروعين فتح وحماس اللتان هما اساس الانقسام اصطدما في الحائط فالمقاومة التي تعبر عن نفسها بفعل مستمر اصبحت تعمل برد فعل ولها حسابات سلطوية لم تكن كذلك حينما كانت حماس بعيده عن السلطة ومهما كانت طببعة الضغوط التي تمارسها من اجل استمرار الدعم القطري فان ذلك لا يعتبر فعلا مقاوما ذا طابع استراتيجي والاهداف المحققة اهداف انية لا ترتقي لاهداف حقيقية واما على مستوى فتح والسلطة في الضفة فان مشروعها بعد مشروع ميتا وحتى القائمين على ذلك يدركون اكثر من غيرهم لما آلت اليه الامور من محاولات متعددة لتصفية القضية الفلسطينية واستبدال المرجعية الدولية بمرجعية المخططات الصهيونية وبطرح امريكي كما هو معروف للجميع هذا الامر يتطلب اكثر من اي وقت مضى في البحث عن نقاط الاتفاق التي اصبحت بحكم الواقع اكثر من نقاط الاختلاف وحتى ينبغي ان يتوجه الاختلاف ضمن الامور الطبيعية كما حال الشعوب المتطوره.

اما على المستوى العربي والدولي فان الانقسام نفسة وفر فرصة لاعداء الشعب الفلسطيني بالقول بشكل علني ان المشكلة فلسطينية وعمدت هذه الانظمة من تبرئة الاحتلال من كونه احتلال اولا ومن كونه لا يتحمل المسؤولية ما يجري وانه لا يوجد قيادة واحده تحكم الشعب الفلسطيني .

اخيرا اذا لم تحل هاتان القضيتان نقول ان الاجتماع لم يتمخض عنه شيئا بل على العكس تماما فان هذا الاجتماع سيكون بمثابة تفريغ عن الفشل الحاصل في ما حدث في اجتماع جامعة الدول العربية التي تجتمع عادة من اجل الاجتماع فقط دون ان يتبع هذه الاجتماعات خطوة عملية تعيد الثقة فيها وتعيد ترتيب الاوراق المبعثرة من جديد.