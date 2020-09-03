مؤسسة وافا الدولية تسلم محافظة بيت لحم مركزين لرعاية مرضى (كوفيد 19)

وطن: سلمت مؤسسة وافا الدولية للتنمية مركزين لرعاية مرضى كوفيد 19 في محافظة بيت لحم.

جاء ذلك بحضور محافظ بيت لحم كامل حميد و أ. محيسن عطاونة مدير عام مؤسسة وافا الدولية للتنمية وبناء القدرات في فلسطين ومدير عام صحة بيت لحم د .شادي اللحام ورئيس المجلس المشترك للريف الغربي ا. ذياب مشاعلة و رئيس مجلس قروي حوسان.

وافتتح المحافظ كميل مركز طوارئ الريف الغربي - حوسان، بحضور رؤساء الهيئات المحلية للريف الغربي ووجهاء المنطقة، وذلك في سياق خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية خاصة بعد تفشي فايروس كورونا بالوطن، حيث تم اعادة صيانة وتجهيز المركز في اقل من 48 ساعه عبر مجلس قروي حوسان ومحافظة بيت لحم.

كما تم افتتاح مركز الريف الشرقي للمحافظة في بلدة جناته و سيتم ترتيب ادارة وعمل المراكز بالتعاون مع مدرية الصحة واللجان التطوعية والبلديات لتوفير الطواقم الطبية لاستقبال المراجعين في اقرب وقت ممكن،

ويأتي دعم هذه المراكز ضمن المسؤولية المجتمعية التي تبنتها المؤسسة في مساعدة الشعب الفلسطيني في ظل جائحة كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية .

المصدر: (صدى نيوز)