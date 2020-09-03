الصالحي: إطلاق الحوار الوطني الشامل يجب أن يكون بين كل المكونات الفلسطينية

وطن: دعا الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، لتبني اجتماع الأمناء العامين للفصائل، تعزيز النضال الوطني ضد الاحتلال، بمشاركة جميع القوى الفلسطينية، وتجديد المشروع الوطني، وإعادة الروح له، وتعزيز الوحدة الوطنية.

وطالب الصالحي بتبني تشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية وتعزيز النضال بمشاركة كافة القوى المنخرطة في الميدان على مستوى اللجان والمواقع والقرى والمخيمات والمدن.

وقال الصالحي، خلال كلمة له، باجتماع الأمناء العامين للفاصئل الفلسطينية: "إن إطلاق حوار وطني شامل، يجب أن يكون بين كل المكونات والفئات، وفي كل الساحات".

مشدداً على ضرورة استمرار اللقاءات بين القوى والشخصيات المستقلة لإنهاء الاقسام والاتفاق على كافة القضايا المتفق عليها.

وبيّن الصالحي أن التطبيع بين دولة الاحتلال ودولة الإمارات يتعدّى الطابع التطبيعي، بل أن هناك توازنات جديدة تنشأ، وحسابات متنوعة على مستوى الإقليم، لتصفية القضية الفلسطينية.

محذراً من خطورة التدخلات الأخرى في الشأن الفلسطيني بالتنسيق مع الاحتلال.

محذراً من محاولات سحب القرارا الفلسطيني بتجاه إحدى المحاور الإقليمية.

مؤكداً أنه حتى المصالحة لا تكفي الشعب الفلسطيني، والشعب يريد اعترافاً صريحاً من الجميع بحجم النواقص والسلبيات التي حصلت. ويريد ضمانات بأن المصالحة ليست شكلية.

وأضاف الصالحي: "نحن الآن في وضع في غاية الصعوبة، ونؤيد ما طلب من تشكيل لجان، وندعو لإفساح المجال لكل مكونات شعبنا، وتعزيز الحوار الوطني".