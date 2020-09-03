مجدلاني: الحديث عن المصالحة بوجود حكومتين ونظامين "مثير للسخرية"

وطن: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن الحديث عن إنهاء الانقسام في ظل وجود حكومتين ونظامين سياسيين "مثير للسخرية".

وأضاف مجدلاني، خلال لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بين بيروت ورام الله، مساء الخميس: "انهاء الانقسام يتم بالشراكة الوطنية ومن خلال الاتفاقيات السابقة، ويجب انهاء وجود سلطتين وحكومتين اخذين بالاعتبار التطورات الجديدة".

وتابع مجدلاني: "كلمة الرئيس عباس خارطة طريق لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام، ولا نملك ترف الوقت ونريد لمخرجات الاجتماع سقف وجدول زمني محدد وملموس لانهاء الانقسام".

واستطرد: "اجتماع الأمناء العامين يعقد لأول مرة بإرادة وطنية خالصة وبدون وساطة أو رعاية".