لبنان: إصابات كورونا ترتفع مجددا والإجمالي يقارب 19 ألف مصاب

وطن: سجل لبنان اليوم الخميس، ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي، مقارنة باليوم السابق، في وقت شارف عدد الإصابات الإجمالي في البلاد على بلوغ 19 ألف إصابة.

وأعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، عن تسجيل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 18953 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 582 إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و6 حالات بين الوافدين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 179.

ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت 8581 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1439 فحصًا في ​المطار​.