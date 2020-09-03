أبو أحمد فؤاد يقدم مقترحاً لتطوير وتقوية مؤسسات منظمة التحرير خارج الوطن

وطن: قال أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو أحمد فؤاد: "هناك فرصة أن لا تبقى قيادة منظمة التحرير مقيدة بهذا الوضع من قبل الاحتلال".

وأضاف خلال اجتماع الأمناء العامون للفصائل في بيروت ورام الله: "نقدم اقتراح لتطوير وتقوية مؤسسات المنظمة خارج الوطن المحتل، ونريد مؤسسة المجلس الوطني أن تكون قوية وأن يكون صندوق قومي قوي ودائرة سياسية قوية".

أبرز ماتحدث به أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:

- من يطبع مع العدو سواء كانت الإمارات أو غيرها فنطالب بطرد هذا النظام أو ذاك الذي طبع من الجامعة العربية

- يجب أن يكون هذا من ثوابتنا للمطالبة به باستمرار

- نطالب بالمقاطعة لهذا النظام من قبلنا ومن كل القوى التحررية العربية، ومطالبة شعوب الدول المطبعة لاتخاذ موقف من حكوماتهم

- يجب أن لا تمر قضية الإمارات بسهولة.

- اقترح تعزيز العلاقات مع الدول المساعدة مثل الصين وروسيا والاستمرار في بذل كل جهد للحصول على عضوية دائمة في الأمم المتحدة وهناك مهمة ملحة على الجميع نحو الأسرى وأهلنا في الشتات لأن الحقيقة الأوضاع في الشتات وخاصةً لبنان يعانون من صعوبات كبيرة.