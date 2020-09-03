هنية: نقلنا حوارنا مع حركة فتح نقلة نوعية خلال الأشهر الماضية

وطن: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن حركته نقلت حوارها مع حركة فتح نقلة نوعية خلال الأشهر الماضية.

وأضاف هنية، خلال اجتماع الأمناء العامون للفصائل في بيروت ورام الله: "الاجتماع عقد بتوافق معنا ولذلك أحيي هذه الخطوة وهذا الاتجاه الذي يفتح أمامنا أفق ومرحلة جديدة".

وأضاف هنية: "أقول لأسرانا إن شعبنا ومقاومتنا التي تمكنت من تحريركم بكل الوسائل والإمكانات سابقاً تجدد العهد لكم لتحريركم من قيدكم، ولقاء الأمناء يحمل رمزية أن شعبنا يعيش في داخل فلسطين وخارج فلسطين وهو موحد وسيبقى موحداً في الداخل والخارج".

وتابع هنية: "لبنان القوي الموحد المستقر هو قوة ورصيد استراتيجي لشعبنا الفلسطيني، وشعبنا الذي يرفض التوطين والتهجير والوطن البديل يستحق أن يعيش بكرامة في مخيمات اللجوء".

واستطرد: "لا يستطيع أحد إذا أراد أن يتجاوز حقوقنا أن يبني معادلات ومن يبني المعادلات هو شعبنا، وحركة حماس متمسكة بخيارها ونحن لن نعترف بإسرائيل ولن نفرط بشبر من فلسطين".

وأكمل: "غزة المحاصرة استطاعت أن تبني نظرية ردع مع العدو واليوم في 2020 ضاعفت قوتها أضعاف ما كانت عام 2014، والفشل ممنوع في هذه المرحلة ويجب أن ننجح".

وتابع: "نؤيد ما جاء في كلمة الرئيس أبو مازن حول بعض الآليات ونحن نريد تشكيل لجنة لدراسة آليات تطوير المقاومة الشعبية والكفاح والنضال الفلسطيني ولجنة ثانية من أجل النظر على تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ولجنة ثالثة لبحث إنهاء الانقسام الفلسطيني".