الموت يغيّب الصحفي الفلسطيني محمود معروف في المغرب

وطن: غيب الموت الخميس الصحفي الفلسطيني محمود معروف، مدير مكتب القدس العربي بالمغرب.

ونشرت ابنته رشا معروف على حسابه على فيسبوك "بابا .. مشتاقيتلك من هلأ … الله يرحمك أبوي .. محمود معروف في ذمة الله".

وكانت وزارة الإعلام الفلسطينية قد كرمت في 2019 الصحفي محمود معروف، في مدينة رام الله، بحضور رؤساء تحرير الإعلام الرسمي وعدد من ممثلي الإعلام في فلسطين.

وقالت وكالة الإعلام الفلسطينية الرسمية "كان لمعروف مساهمة واضحة في الكثير من وسائل الإعلام وحمله قضية فلسطين للعالم"، مشيرةً إلى أن تكريمه يأتي لتكريم الأسماء الصحفية والاعلامية التي أثرت وما زالت تؤثر حتى اليوم.

وشغل معروف منصب مدير مكتب صحيفة القدس العربي وهو المنصب الذي قضى فيه 30 سنة، بينما قضى في المغرب 40 سنة وعرف كخبير في الشأنين المغربي والفلسطيني.