العراق: 4755 إصابة و74 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وطن: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 4755 إصابة و74 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "تم فحص 23029 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1670483 نموذجاً".

وأضافت: "كما تم تسجيل 3552 حالة شفاء خلال ذات المدة، ليكون المجموع الكلي لحالات الشفاء 187757 حالة".

ومنذ ظهور الجائحة بلغ مجموع الإصابات في العراق 247039 إصابة، بينما الوفيات فوصلت إلى 7275 وفاة.

المصدر: (RT)